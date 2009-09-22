На Херсонщине реализация продуктов на рынках сократилась
14:46, 22 сентября 2009Агро
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За 8 месяцев на 4,7%
В Херсонской области продажа сельскохозяйственных продуктов на рынках за январь-август т.г. против аналогичного периода 2008 года сократилась на 4,7%.
Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области.
При этом облстат отмечает рост цен на сельхозпродукты на 24,1%
Так, за указанный период продукты животноводства подорожали на 26%, их продажа уменьшилась на 3,8%.
Продажа продуктов растениеводства уменьшилась на 7,2% при росте цен на 4,3%.
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