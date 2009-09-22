На Херсонщине реализация продуктов на рынках сократилась

В Херсонской области продажа сельскохозяйственных продуктов на рынках за январь-август т.г. против аналогичного периода 2008 года сократилась на 4,7%.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области.

При этом облстат отмечает рост цен на сельхозпродукты на 24,1%

Так, за указанный период продукты животноводства подорожали на 26%, их продажа уменьшилась на 3,8%.

Продажа продуктов растениеводства уменьшилась на 7,2% при росте цен на 4,3%.