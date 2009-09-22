Кабмин намерен выплачивать 750 грн. дотации

Кабинет Министров Украины намерен предусмотреть выплату сельскохозяйственным предприятиям дотаций в размере 750 грн. за каждый гектар посевов сахарной свеклы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня после ознакомления с работой Гайсинского сахарного завода в Винницкой области.

«750 грн. за гектар – это усредненная цена, которую государство будет платить за эффективность производства сахарной свеклы», – сказала премьер-министр, отметив при этом, что форму выплаты дотации она обсудит сегодня в ходе совещания с руководителями предприятий сахарной отрасли.

По ее словам, размер дотации может определяться в зависимости от эффективности производства или же всем предприятиям поровну.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что такие дотации можно будет выплачивать уже в этом году. «Уже до конца года мы готовы заплатить 750 грн. дотации на гектар выращенной сахарной свеклы», – сказала премьер.