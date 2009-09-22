Тимошенко призывает переходить на биотопливо при производстве сахара

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает сахаропроизводителей начать активный переход при производстве продукции с использования газа на биотопливо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня после ознакомления с работой Гайсинского сахарного завода в Винницкой области.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что это позволит практически на треть сократить себестоимость сахара.

«30% себестоимости - это очень много, и именно поэтому мы должны с вами начать государственную программу, которая будет посвящена использованию собственных отходов сахароваренных заводов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что необходимо строить заводы по производству биогаза.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия производству и использованию биологических видов топлива», принятый Верховной Радой 21 мая 2009 года.

Закон определяет правовые, социальные, экономические, экологические и организационные принципы производства (добычи) и использования альтернативных видов топлива, а также стимулирования увеличения доли их использования до 20% общего объема потребления топлива в Украине до 2020 года.

Согласно закону, к альтернативным видам твердого топлива относятся: продукция и отходы сельского хозяйства (растениеводства и животноводства), лесного хозяйства и технологически связанных с ним отраслей промышленности, а также гранулы, брикеты, древесный уголь и углистое вещество, произведенные из этой продукции и отходов, которые используются в качестве топливо; органическая часть промышленных и бытовых отходов, а также гранулы и брикеты, произведенные из них; торф, а также гранулы и брикеты, произведенные из него.