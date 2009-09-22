Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пообещала снизить цену на газ для сахароперерабатывающих заводов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании после ознакомления с работой Гайсинского сахарного завода (Винницкая обл.).

«Я хотела бы сообщить вам, что на следующем заседании Кабмина мы будем принимать решение об удешевлении природного газа для сахарных заводов уже на этот сезон», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что удешевление будет проходить таким же образом, как и для предприятий металлургической отрасли – до уровня 2,1 тыс. грн. за 1 тыс. куб. м.

Справка УНИАН. Согласно Меморандум о взаимопонимании, подписанному КМУ и предприятия горно-металлургического комплекса, правительство взяло на себя обязательство стараться сохранить в 2009 году цену на газ для предприятий ГМК на уровне 2008 года.