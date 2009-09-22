МинАП предлагает пересмотреть минимальные цены на сахар

Министерство аграрной политики предлагает пересмотреть минимальные цены на сахар и сахарную свеклу для закупки Аграрным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК заявил сегодня на совещании в Гайсине (Винницкая обл.).

«Аграрному фонду нужно пересмотреть уровень минимальных цен на сахарную свеклу и сахар… Сегодня есть реальная необходимость пересмотреть минимальные цены. Мы обязательно их предложим правительству с учетом фактов выплаты дотаций и с учетом цены на газ, который будут получать сахарные заводы», - сказал Ю.МЕЛЬНИК.

Кроме того, на совещании была достигнута предварительная договоренность, что дотация за посев сахарной свеклы в 2009 году будет выплачиваться всем хозяйствам в размере 750 грн. за 1 га, а в 2010 г. размер дотаций будет зависеть от производительности сельских хозяйств. Соответствующее постановление правительство планирует принять на следующем заседании Кабмина.

Как сообщал УНИАН, «Укрцукор» прогнозирует в текущем сезоне производство 1,5 млн. тонн сахара. При этом затраты на производство сахара из сахарной свеклы нового урожая составят 5-5,5 тыс. грн. за тонну. С учетом валютного курса, сахар, произведенный из сахара-сырца, будет стоить не менее 5 грн./кг.

В то же время, МинАП снизило прогноз урожая сахарной свеклы в текущем сезоне на 25% или на 4 млн. тонн - до 12 млн. тонн против ранее прогнозируемых 16 млн. тонн, оставив прогноз производства сахара на уровне 1,5 млн. тонн.

Производство сахара в Украине в 2008/2009 МГ снизилось на 15% - до 1,575 млн. тонн (в 2007/2008 МГ - 1 млн. 859 тыс. тонн). В прошедшем сезоне было принято на переработку 12 млн. 535 тыс. тонн сахарной свеклы (в 2007/2008 МГ – 16 млн. 370 тыс. тонн). Средняя урожайность сахарной свеклы составила 355 ц/га.