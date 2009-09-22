Сельхозпродукция на рынках Чернигова подорожала

На рынках Чернигова за 8 месяцев т.г. сельхозпродукция подорожала почти на 20%, при этом продукты животноводства подорожали на 28%, а растениеводства – на 3%.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области.

По данным статистических наблюдений, в январе–августе 2009 г. на рынках Чернигова наблюдалось незначительное (на 1%) увеличение объемов продажи сельскохозяйственной продукции против января–августа 2008 года. Это состоялось, в первую очередь, за счет увеличения продажи продуктов животноводства.

Среди продукции растениеводства, по сравнению с январем–августом 2008 г., в 2 раза подешевели груши, на 2-40% – лук зеленый, лук репчатый, арбузы, свекла, морковь, масло, яблоки, баклажаны, капуста картофель. В то же время, в 1,7 раза подорожали бобовые и цитрусовые, в 1,5 раза – дыни; на 26–42% – абрикосы, персики, помидоры свежие, сливы, алыча, петрушка, виноград, семена подсолнечника и тыквы, укроп, фрукты сушеные; на 7–23% – кабачки, чеснок, огурцы свежие, орехи, зерновые.

Среди продуктов животноводства значительно подорожали сало свиное (в 1,6 раза), птица, свинина, телятина, говядина (на 22-26%). Среди молочных продуктов продавались дороже масло животное (в 1,5 раза), сметана (на 15%), молоко свежее (на 14%). Подешевел лишь сыр (творог) – на 1%. Выросли в цене яйца, на 31%.