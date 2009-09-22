«Крымский содовый завод» реализовал 5,36 тыс. тонн соли

В январе-августе 2009 г. ОАО «Крымский содовый завод» реализовал 5,36 тыс. т пищевой выварочной соли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, до конца текущего года планируется отгрузить еще около 4,5 тыс. т.

Отмечается, что соль пищевая производится и отгружается потребителям без добавок, с противослеживающей добавкой или йодированная в мешках весом 50 кг или в биг-бегах весом до 1 тыс. кг. Осваивается выпуск соли в потребительской упаковке по 0,5 кг.

Поставки соли на внутренний рынок Украины составляют 60% в общем объеме продаж, экспорт соответственно 40%. Структура экспорта за 8 месяцев 2009 г. следующая: 88% - поставки соли в Венгрию, 9% - в Румынию и 3% - в Россию.

Справка УНИАН. ОАО «Крымский содовый завод» (г. Красноперекопск, АР Крым) - ведущее предприятие по производству технической кальцинированной соды в Украине. Введен в действие в 1973 г. Проектная мощьность – 698 тыс. тонн в год.

ОАО "Крымский содовый завод" входит в группу "Ostchem Holding", которая консолидирует все химические активы "Group DF".

89,99% акций предприятия принадлежит OstChem Germany GmbH (Германия), дочерней компании OstChem Holding AG. 90% акций OstChem Holding AG принадлежит Group DF.