Озимыми уже засеяно 60% прогнозируемых площадей

Озимыми культурами в Черниговской области уже засеяно почти 146 тыс. га или 60% прогнозируемых площадей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации, озимой пшеницей засеяно 107 тыс. га или 77% от плана, а озимой рожью – 34,4 тыс. га или 35% запланированных площадей. Оперативная отчетность свидетельствует, что посев ржи в области немного тормозится. По мнению экспертов, это происходит из-за неблагоприятной ситуации, сложившейся на рынке продажи этой культуры – за последние 5-7 лет лишь дважды были достаточные спрос и цены на рожь.

Вместе с этим, спрос на рапс растет, что фиксируется оперативной отчетностью в виде роста посевов под урожай-2010. На сегодня в регионе озимым рапсом засеяно уже 40 тыс. га или 143% от прогноза, и сев продолжается.

Первыми среди районов области завершают посев озимых культур под урожай 2010 года аграрии Варвинщины. Сельхозпроизводители этого южного района Черниговщины уже посеяли озимые культуры почти на 9 тыс. га или на 115% прогнозируемых площадей. Аграрии еще трех районов – Корюковского, Талалаевского и Щорского засеяли этими культурами свыше 80% запланированных площадей, что значительно превышает среднеобластной показатель.