Винницкая макаронная фабрика досрочно погасила кредит

ОАО «Винницкая макаронная фабрика» досрочно (на 2 месяца раньше) погасила кредит, предоставленный предприятию «Кредитпромбанком».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили на предприятии.

Отмечается, что кредитная линия, открытая «Кредитпромбанком» предприятию 7 ноября 2006 года, досрочно закрыта 18 сентября 2009 года.

Финансовый кредит, согласно договору, был предоставлен на сумму 5,160 млн. грн. с процентной ставкой 18% годовых на срок 36 месяцев. Для получения кредита было предоставлено в залог все недвижимое имущество предприятия.

Справка УНИАН. ОАО «Винницкая макаронная фабрика» специализируется на производстве макаронных изделий.

98,187% акций фабрики владеет председатель наблюдательного совета предприятия Александр ПОДГОРНЯК. 2008 год фабрика завершила с чистым убытком 1,714 млн. грн.