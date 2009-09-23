В России уже намолочено 81,4 млн.т зерна

Зерновые и зернобобовые культуры в России на сегодня обмолочены на площади 33,4 млн. га – 73% площади сева. В стране намолочено 81,4 млн. т зерна, что на 17,8 млн. т меньше уровня на аналогичную дату прошлого года. Урожайность составляет 24,4 ц/га, что на 1,4 ц/га меньше уровня 2008 г. Об этом сообщается в сводке Министерства сельского хозяйства РФ.

В том числе намолочено пшеницы 51 млн т, ячменя - 17,1 млн т.

Подсолнечника на зерно убрано 620 тыс. га (10%), намолочено 1 млн. т маслосемян при урожайности 16,3 ц/га.

Сахарной свеклы накопано 5,6 млн. т корнеплодов (на 2,5 млн. т меньше 2008 г.) с площади 185 тыс. га (23%), при урожайности 303,1 ц/га.

Лён-долгунец вытереблен на площади 50,6 тыс. га (73,7% площади сева), что на 8,8 тыс. га меньше уровня прошлого года.

Сев озимых культур проведён на площади 11,5 млн. га, что на 2,4 млн. га больше, чем на налогичную дату прошлого года, передает ПРАЙМ-ТАСС.