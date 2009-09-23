В Хотине прошел Международный фестиваль «Хотинская битва 1621 года» (фото)

В Хотине Черновицкой области 18-20 сентября состоялся Международный военно-исторический фестиваль «Хотинская битва 1621 года», приуроченный к 388 годовщине осады турецким войском Хотинской крепости и блестящей победы объединенного войска Речи Посполитой и Запорожских казаков под предводительством гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Как сообщил УНИАН глава пресс-службы ГК «Петрус» (принадлежит ТМ «Горилочка») Александр Петруленков, в масштабном действе у стен Хотинской крепости приняли участие военно-исторические клубы ряда стран Европы.

Фестиваль организован с целью привлечь интерес молодежи к страницам истории Украины, уникальным памятникам и фортификации Буковины и Надднестрянщины.

Основатели ГК „Петрус ” – Николай Петренко и Людмила Русалина - видят социальную миссию своей компании не только в развитии национального производства, создании новых рабочих мест, но и в развитии спорта, поддержке важных общественных, благотворительных, духовных и культурных начинаний.

ГК «Петрус» выступала соорганизатором и меценатом «Дней Европы в Украине», "Дней Киево-Печерской Лавры в Париже", «Венского бала», издания в Украине книги Сандры Руловс "Первая леди Грузии. Рассказ идеалистки", «Дней Украины в Греции», «Дней Украины в Монако» и многих других проектов. Строительство церкви в Черниговской области и помощь Киево-Печерской Лавре в возведении Кафедрального Свято-Восскресенского собора – новые проекты в области духовности, инициированные основателями «Петрус» на ближайшую перспективу.