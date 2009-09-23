В Винницкой обл. производство растительного масла выросло на 88%

Перерабатывающие предприятия Винницкой области за 8 месяцев увеличили производство растительного масла на 88% - до 70 тыс. тонн

В январе-августе 2009 года перерабатывающие предприятия Винницкой области выработали 69,758 тыс. тонн нерафинированного растительного масла, что на 88% или на 32,674 тыс. тонн больше, чем в январе-августе 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что рост производства растительного масла в январе-августе т.г. состоялся в связи с ростом спроса и снижением закупочных цен на растительное масло.

В частности, по сравнению с июлем текущего года в августе производство сократилось на 11,8% или на 1,056 тыс. тонн – до 7,901 тыс. тонн, а по сравнению с августом 2008 г. – увеличилось на 28,37% или на 1,746 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 г. перерабатывающие предприятия Винницкой области выработали 75,478 тыс. тонн нерафинированного растительного масла, что на 1,74% или на 1,334 тыс. тонн меньше, чем в 2007 году.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями подсолнечного масла в Винницкой области являются предприятия "Винницкий масложировой комбинат" и "Авис", расположенные в Виннице. Всего в Винницкой области производством подсолнечного масла занимается 4 предприятий, их доля на рынке Украины составляет около 20%.