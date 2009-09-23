Пшеница США скользит вниз

Американская пшеница продолжает скользить вниз. Рост на соседних рынках кукурузы и соя-бобов (страхи по поводу заморозков вновь набирают силу) лишь замедлил темпы снижения пшеницы.

Ближайшие декабрьские котировки снизились:

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $0,09 до 167,44 $/тонна

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $0,28 до 172,04 $/тонна

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $0,92 до 180,30 $/тонна.

Участники торгов внимательно следят за ситуацией с погодой в Австралии, где в ближайшее время может определиться судьба урожая зерновых. Сейчас, пожалуй, это единственный серьезный фактор, который может изменить негативный фундаментальный фон рынка пшеницы.

Рынок яровой пшеницы отреагировал на первые тесты зерна. В ведущем производящем штате Северная Дакота на фоне высокой урожайности проявились проблемы с качеством: содержание протеина в первых пробах – 13,5%, что ниже среднего показателя 14,3%.

По материалам "Агро Прспективы"