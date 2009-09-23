Украинские сахаропроизводители просят увеличить дотации

Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины "Укрцукор" просит правительство увеличить на 2010 г. размер дотаций за посев сахарной свеклы с действующих в текущем году 750 грн/га до 1500 грн/га.

"Мы просим увеличить дотации за выращенную сахарную свеклу с 750 грн до 1500 грн/га. Это необходимо для стимулирования производства свеклы, чтобы не допустить возникновения сахарного кризиса в 2010 г.", — сказал председатель правления НАСУ "Укрцукор" Николай Ярчук на пресс-конференции в Киеве 17 сентября.

По материалам "Агро Перспективы"

По его мнению, в случае отсутствия поддержки государства аграрии сократят посевы сахарной свеклы, и Украина будет вынуждена удовлетворять свою потребность в сахаре за счет его импорта.

"Если мы в следующем году не посеем 450 тыс. га свеклы, мы будем есть дорогой тростниковый сахар", — считает Н. Ярчук.

Он отметил, что в настоящее время себестоимость тростникового сахара из-за значительного роста мировых цен в 1,5 раза выше, чем украинского свекловичного.

Председатель правления НАСУ "Укрцукор" также призвал правительство решить вопрос обеспечения сахарных заводов природным газом. По его словам, сахарные предприятия в условиях дефицита оборотных средств вынуждены покупать газ по предоплате, то есть еще до того, как произведут и продадут продукцию.

Н. Ярчук также считает, что в период сезонного перепроизводства сахара необходимо провести его закупки Аграрным фондом, чтобы не допустить обвала внутренних цен на него.

Как сообщалось, правительство Украины предусмотрело выплату дотаций на гектар выращенной сахарной свеклы 750 грн. Аграрии из года в год сокращают посевы под этой культурой из-за низкой рентабельности ее производства.

Украина в 2009 г. сократила посевы под сахарной свеклой на 13,7% по сравнению с 2008 г. — до 327,6 тыс. га.