Сливочное масло может подорожать в два раза

Цены на сливочное масло взлетят к концу года, прогнозируют эксперты. Стоимость его в розничной торговле вырастет до 10–12 гривен за пачку, что вдвое дороже по сравнению с прошлым годом. А причина тому — дефицит собственного продукта и засилье импорта. Еще несколько лет назад Украина и не помышляла об импорте сливочного масла. Наоборот, наша страна была крупным экспортером этого продукта. Сейчас же отечественные переработчики молока подсчитали, что сливочное масло производить невыгодно. Дело в том, что производство масла и сухого молока являются сопутствующими процессами, и снижение цен на сухое молоко приводит к снижению рентабельности производства масла. Это привело к тому, что предприятия практически перестали выпускать масло, и в начале года полки украинских супермаркетов заполнил иностранный продукт, в основном из Беларуси. Но к концу года на нашу долю его может и не хватить — белорусские производители не в состоянии удовлетворить аппетиты украинского рынка. Тем более что основной потребитель их продукции — Россия. Потому в этом году эксперты прогнозируют, что масло для украинцев будут поставлять в том числе и из стран Евросоюза. Председатель правления национальной ассоциации «Укрконсервмолоко» Александр Радченко говорит, что в той же Беларуси, поставляющей нам масло, переработчики молока получают дотации от государства, тогда как в Украине дальше деклараций дело не пошло. Дефицит же собственного продукта и высокая доля импорта неизбежно приведут к подорожанию товара, считают эксперты. Уже сейчас параллельно с увеличением импорта на рынке наблюдается рост цен. Если в июле текущего года цена тонны масла на оптовом рынке была 22–24 тыс. грн., то на сегодняшний день она уже достигла 30 тыс. грн. за тонну. По мнению экспертов, к концу года ситуация может стать еще более критичной. Из-за дефицита цена может возрасти до 40 тыс. грн. за тонну. Розничные цены — с 30-процентной накруткой — составят 10–12 грн. за 200 г развесного масла и 12–13 грн. за масло в пачке.

По материалам "Агро Перспективы"