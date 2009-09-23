Европейская фуражная пшеница не ждет легкой жизни

Европейские биржи пшеницы закончили торги вторника в небольшом плюсе. Ряд участников совершали покупки для закрытия срочных обязательств, объем торгов был небольшим.

Ноябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли на 0,50 евро до 121,00 ?/тонна (177,88 $/тонна).

Ноябрьские контракты фуражной пшеницы на лондонской бирже LIFFE выросли на 0,50 фунта до 97,25 £/тонна (157,87 $/тонна). Поддержку оказало снижение прогноза производства пшеницы. Экспортные ресурсы теперь оцениваются в 2 млн. тонн, а не в 3 млн. тонн, как ранее. Правда, и эти объемы проблематично продать при жесткой ценовой конкуренции с черноморским зерном на направлениях Южная Европа и Средиземноморье, а также с датским зерном на направлении Северная Европа.

По материалам "Агро Перпективы"