Мельник: Украина в сентябре экспортировала 1,75 млн. тонн зерна

Украина в сентябре экспортировала 1,75 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

По его словам, по итогам месяца ожидается, что темпы экспорта будут не ниже августа, когда экспорт составил 2,15 млн. тонн.

Ю.МЕЛЬНИК также отметил, что прогноз по экспорту на этот год не менялся.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам экспертов, экспорт зерна урожая 2009 г. из Украины составит 17-18 млн. тонн/

19 августа на пресс-конференции в Полтавской области Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил уверенность в том, что Украина в текущем году соберет 50 млн. тонн зерна, до 18-20 млн. тонн будет экспортировано.