Минэкономики прогнозирует дефицит сахара

Министерство экономики Украины прогнозирует во второй половине 2009/10 маркетингового года дефицит сахара в объеме 300 тыс. тонн.

Об этом сообщается в объяснительной записке к проекту постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в порядок распределения тарифной квоты на ввоз в Украину сахара-сырца из тростника», обнародованном на официальном сайте Минэкономики.

Сообщается, что по оценкам Минагрополитики, в текущем маркетинговом году производство сахара из украинской сахарной свеклы будет составлять 1,5 млн. тонн при потребности внутреннего рынка около 2 млн. тонн. Также, в связи с трудностями с запуском производства (отсутствие оборотных средств для осуществления авансовых платежей за энергетические ресурсы), которые испытывают сахарные заводы, производство сахара из свеклы в текущем сезоне может оказаться меньше прогнозов Минагрополитики, что и приведет к дефициту.

Напомним, в Минэкономики остатки сахара на внутреннем рынке на первое сентября т.г. оценили в 0,6 млн. тонн, что почти в 1,6 раза меньше против соответствующего показателя 2008 года.

Отмечается также, что дефицит сахара в текущем сезоне будет характерный и для мировых рынков, что подтверждается стремительным ростом мировых цен – вдвое с начала 2009 года.

***По данным информационно-аналитических агентств, в январе – августе 2009 года цена сахара-сырца на Нью-Йоркской бирже выросла в 2 раза – до 496 долл. США за тонну; на Лондонской бирже цена сахара белого за тот же период выросла в 1,8 раза – до 558 долл. за тонну.