Госкомстат: аграрии собрали почти 20 тыс. тонн винограда

По состоянию на 1 сентября аграрии собрали 19,2 тыс. тонн винограда, что в 2 раза больше, чем на аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил Государственный комитет статистики.

Аграрии собрали виноград на площади 3,1 тыс. га, что на 63,2% больше показателей 2008 года.

Средняя урожайность винограда-2009 составляет 62,1 ц/га, что на 14,7 ц/га выше, чем в 2008 году.

Как сообщала «Агро Перспектива», в 2008 году аграрии вырастили 415,2 тыс. тонн винограда (в весе после доработки), что на 15,4%, или на 55,5 тыс. тонн больше, чем в 2007 году. В 2007 году аграрии вырастили 360 тыс. тонн риса (в весе после доработки), что на 19,6%, или на 59,1 тыс. тонн больше, чем в 2006 году.

ПО материалам "Агро Перспективы"