Госкомстат: аграрии собрали 660,6 тыс. тонн плодоягодных культур

По состоянию на 1 сентября аграрии собрали 660,6 тыс. тонн плодоягодных культур, что на 0,9% больше, чем на аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил Государственный комитет статистики.

Аграрии собрали плодоягодные культуры на площади 97,3 тыс. га, что на 0,1% больше показателей 2008 года.

Средняя урожайность плодоягодных культур-2009 составляет 67,7 ц/га, что на 0,4 ц/га выше, чем в 2008 году.

Как сообщала «Агро Перспектива», по состоянию на 31 июля аграрии собрали 396,9 тыс. тонн плодоягодных культур, что на 4% меньше, чем на аналогичный период прошлого года.

По материалам "Агро Перспективы"