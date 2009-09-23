Госкомстат: аграрии собрали 660,6 тыс. тонн плодоягодных культур
13:47, 23 сентября 2009Агро
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Почти на 1% больше, чем в прошлом году
По состоянию на 1 сентября аграрии собрали 660,6 тыс. тонн плодоягодных культур, что на 0,9% больше, чем на аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщил Государственный комитет статистики.
Аграрии собрали плодоягодные культуры на площади 97,3 тыс. га, что на 0,1% больше показателей 2008 года.
Средняя урожайность плодоягодных культур-2009 составляет 67,7 ц/га, что на 0,4 ц/га выше, чем в 2008 году.
Как сообщала «Агро Перспектива», по состоянию на 31 июля аграрии собрали 396,9 тыс. тонн плодоягодных культур, что на 4% меньше, чем на аналогичный период прошлого года.
По материалам "Агро Перспективы"
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