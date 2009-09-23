Украина и Канада подписали контракты по АПК

Канадское предприятие SNC-Lavalin Group Inc.-West Group Engineering и украинская компания «Украгролизинг» общей подписали контракты по проектированию и строительству сооружений для хранения зерна и налаживания систем сбора и доставки молока в Украине стоимостью до 640 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информационной службы министра международной торговли Канады Стоквелла ДЕЯ.

«Подписание этих важных контрактов углубит наше партнерство с Украиной в некоторых решающих секторах наших экономик, таких как сельскохозяйственное оборудование и услуги. Эти контракты – прекрасный пример тех связей, к которым нам нужно стремиться, чтобы создать новые возможности для успеха наших народов в будущем», - сказал С.ДЕЙ.

По его словам, компания SNC-Lavalin Group Inc.-West Group Engineering достигла договоренности с Министерством здравоохранения Украины о создании медицинских амбулаторий в сельской местности Украины.