Беларусь будет выращивать больше ценных пород рыбы

Беларусь намерена значительно увеличить выращивание ценных пород рыбы, завил во вторник на заседании "круглого стола" в Минске директор департамента по мелиорации и водному хозяйству министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Булыня.

"Производство ценных пород рыбы до 2015 года прогнозируется на уровне 500 т", - сказал А.Булыня, подчеркнув, что это "прогноз наших самых скромных возможностей".

По его словам, вопросам производства ценных пород рыбы планируется уделить особое внимание в проекте новой программы развития рыбного хозяйства на 2011-2015 годы.

Наиболее перспективным руководитель департамента считает развитие форели, рентабельность выращивания которой "при хорошей организации работы может достигать 50%". А.Булыня сообщил, что уже в следующем году будет получен отечественный рыбопосадочный материал форели в объеме, полностью удовлетворяющем потребность рыбоводных хозяйств республики. Уже определены несколько водоемов, пригодных для разведения форели.

В то же время, как уточнил директор департамента по мелиорации, одним из сдерживающих факторов развития данного направления сейчас является "неотработанность экономического механизма финансирования" хозяйств, которые будут выращивать форель. Заниматься этим, полагает А.Булыня, целесообразно фермерским хозяйствам.

Еще один сдерживающий фактор, добавил он, - отсутствие реализованных "пилотных" проектов, которые бы демонстрировали привлекательность данного бизнеса. В этой связи, рассчитывает А.Булыня, запуск форелевого производства в рыбопитомнике "Богушевский", запланированный на 2010 год, может стать таким примером.

Среди других видов рыбы, перспективных для выращивания в Беларуси, А.Булыня назвал осетра и сома. В частности, предполагается строительство установок замкнутого водоснабжения для выращивания осетровых видов рыб. Он сообщил, что в следующем году также будет получен первый посадочный материал осетровых, что позволит в последующем значительно удешевить производство такой рыбы. А.Булыня заметил, что на сегодня в себестоимости производства осетровых посадочный материал, импортируемый в страну, занимает более 50%. Он также выразил надежду, что созданные мощности по получению посадочного материала позволят также вести зарыбление естественных водоемов. По его словам, уже начат запуск стерляди в естественные водоемы. А.Булыня допускает, что уже "в ближайшие годы мы сможем вывести стерлядь из Красной книги".

Он сообщил, что в настоящее время активно ведется зарыбление естественных водоемов сомом. Предполагается также увеличение сома в искусственных условиях.

Среди других перспективных для выращивания в Беларуси видов рыб А.Булыня назвал также африканского сома, веслоноса и пестрого толстолобика.

По материалам "Агро Перпективы"