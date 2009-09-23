Россия будет импортировать белорусский сахар

Россия планирует импортировать 150 тыс. тонн белорусского сахара-песка. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Елена Скрынник по итогам совместного заседания коллегии Минсельхоза России и Минсельхозпрода Белоруссии, состоявшегося 22 сентября в Москве. Скрынник подчеркнула, что объемы поставок продовольствия согласовываются для того, чтобы российские и белорусские потребители могли получить качественную продукцию по справедливой цене, а производители — расширить горизонты прогнозирования ситуации на агропродовольственных рынках двух стран, передает "Агро-Перспектива".