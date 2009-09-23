Аргентина сократила экспорт рыбы

По данным статистики Национальной службы продовольственной безопасности и контроля качества (SENASA), за первые восемь месяцев 2009 г. Аргентина поставила за рубеж 300 610 тонн рыбы и моллюсков общей стоимостью 692,7 млн. долларов США.

Эти показатели продемонстрировали сокращение объемов на 20,5%, а стоимости на 12,8% относительно аналогичного периода прошлого года, когда были экспортированы 377 924 тонны стоимостью 793,8 млн. долларов США.

Объем рыбного экспорта, сертифицированного SENASA, в период с января по август 2009 г. составил порядка 218 988 тонн, стоимостью 440,9 млн. долларов США, а экспорт моллюсков – 81 622 тонны стоимостью 251,8 млн. долларов США.

Обыкновенная мерлуза стала наиболее популярным экспортным продуктом, объем ее поставки составил 94 035 тонн стоимостью 212,3 млн. долларов США.

По объему экспортных продаж второе место заняли аргентинские короткоперые кальмары – 48 096 тонн стоимостью 55,4 млн. долларов США. Поставки красных креветок в объеме 26 901 тонна достигли 161,8 млн. долларов США, а отгрузки новозеландского макруронуса за рубеж составили 21 549 тонн стоимостью 40,3 млн. долларов США.

Испания, крупнейший рынок для аргентинского экспорта рыбы и моллюсков, за первые 8 месяцев 2009 г. импортировала 63 759 тонн на сумму 201,6 млн. долларов США.

Бразилия заняла второе место – 39 261 тонна стоимостью 92,2 млн. долларов США, затем Италия – 18 146 тонн стоимостью 58,3 млн. долларов, а за ней США – 14 306 тонн стоимостью 41,8 млн. долларов.

По материалам "Агро перпективы"