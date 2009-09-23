Бразилия: рост экспорта курятины на Средний Восток

Несмотря на ослабление мирового рынка, объем поставок на Средний Восток вырос с января по август более чем на 20%. Объем экспорта составил 914 000 тонн курятины.

Несмотря на экономический спад, поставки курятины на Средний Восток продолжают расти. Бразилия экспортировала 914 000 тонн в регион за первые восемь месяцев 2009 г., это рост на 20,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Эти данные предоставила Бразильская ассоциация экспортеров птицы (Abef).

Эти показатели делают Средний Восток основным рынком для бразильской птицы, так как, в целом, внешние продажи упали на 3% за период с января по август и составили 2,4 млн. тонн.

Относительно выручки, экспорт в арабские страны принес 1,3 млрд. долларов США, это сокращение на 7,5% относительно показателя за аналогичный период прошлого года. В целом, продажи сократились на 21% и составили 3,7 млрд. долларов США.

На втором месте среди главных рынков Бразилии были азиатские страны, которые импортировали 622 000 тонн и принесли выручку в размере 968 млн. долларов США. На третьем месте — Евросоюз, с объемом импорта 345 000 тонн и выручкой 790 млн. долларов. Поставки в Африку принесли 269 млн. долларов, в Северную Америку — 307 млн. долларов.

В августе экспорт бразильской курятины составил 522 млн. долларов, это снижение на 24% относительно августа 2008 г. Поставки достигли в объеме 301 000 тонн, это на 6,6% меньше, чем в прошлом году.

По материалам "Агро Перпективы"