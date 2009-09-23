Польша экспортирует больше мороженой клубники

В период январь-июль 2009 года Польша экспортировала 61,2 тыс. тонн мороженой клубники общей стоимостью на 63,5 млн.евро. В анализируемый период средняя экспортная цена на клубнику составляла 1,04 евро/кг, что пр. на 0,33 евро меньше, чем в 2008 году.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объемы экспорта мороженой клубники выросли пр. на 8 %, однако общая стоимость снизилась пр. на 10 млн. евро.

Германия является наибольшим рынком экспорта мороженой клубники для Польши, что составляет около 40 % от общего объема, передает "Агро Перспектива".