Госкомстат: аграрии собрали почти 3,7 млн. тонн овощей

По состоянию на 1 сентября аграрии собрали 3,682 млн. тонн овощей, что на 14,9% больше, чем на аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил Государственный комитет статистики.

Аграрии собрали овощи на площади 233,3 тыс. га, что на 4,5% больше показателей 2008 года.

Средняя урожайность овощей-2009 составляет 158 ц/га, что на 14 ц/га выше, чем в 2008 году.

Как сообщала «Агро Перспектива», по состоянию на 31 июля аграрии собрали 1,512 млн. тонн овощей, что на 14,5% больше, чем на аналогичный период прошлого года.

В 2008 году аграрии вырастили 7,965 млн. тонн овощей (в весе после доработки), что на 16,5%, или на 1,13 млн. тонн больше, чем в 2007 году. В 2007 году аграрии вырастили 6,835 млн. тонн овощей (в весе после доработки), что на 15,2%, или на 1,223 млн. тонн меньше, чем в 2006 году.

По материалам "Агро Перспективы"