Беларусь готова увеличить поставки с/х продукции в Украину

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил готовность увеличить поставки белорусской сельскохозяйственной продукции на украинский рынок и оказать необходимую помощь Украине в восстановлении сельского хозяйства.

"Мы готовы Украине - братской Украине, поставить то, что она попросит", - заявил А.Лукашенко в субботу журналистам.

Глава государства напомнил, что Беларусь поставляет в Украину сливочное масло, сахар. "Если надо, то мы продадим и сало. Тем более, что Украина незаслуженно присвоила себе сало", - сказал А.Лукашенко, пояснив, что и Беларусь является родиной этого продукта.

"Мы вместе выкарабкаемся из этой ситуации, которая складывается в Украине. Негоже, что житница, которой была Украина в советские времена, превратилась в потребителя импортных продуктов", - отметил А.Лукашенко.

Причиной сложившейся ситуации в сельском хозяйстве соседнего государства белорусский президент считает то, что там "заигрались в рынок". "Я предупреждал Ельцина и Кучму: не рубите на куски землю", - сказал А.Лукашенко. В это время, по его словам, в Беларуси "держались за село и не разрушили его, вкладывали в сельское хозяйство".

Президент Беларуси отметил, что если Украина обратиться за помощью в вопросах возрождения своего сельского хозяйства, то "Беларусь подключится к этому процессу".

По материалам "Агро Перспективы"