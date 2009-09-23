ФАО: Производство продовольствия следует увеличить

Производство продовольствия на планете, чтобы прокормить все ее население, которое, по прогнозам, к 2050 году возрастет на 2,3 миллиарда - до 9,1 миллиарда человек, необходимо будет увеличить производство продовольствия на 70%. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), штаб-квартира которой находится в Риме, сообщает РИА Новости..

Одновременно, по мнению экспертов организации, в 2050 году мировое сообщество будет вынуждено продолжать бороться с бедностью и голодом на планете, а также более эффективно использовать ограниченные ресурсы и бороться с климатическими изменениями.

Для обсуждения этих проблем ФАО намерена организовать форум "Как прокормить мир в 2050 году". Эта конференция на высшем уровне состоится 12-13 октября в Риме. В ней примут участие около 300 специалистов из академических кругов, неправительственных и частных организаций из развитых и развивающихся стран.

Форум подготовит проведение Мирового саммита по продовольственной безопасности 16-18 ноября 2009 года в Риме.

ФАО подчеркивает, что для сглаживания неравенства в 2050 году и для того, чтобы каждый житель планеты "имел доступ к пище", понадобится крепкая социально-экономическая основа.

В отчете ФАО отмечается, что к 2050 году около 70% всего населения Земли будет жить в городах или пригородах. Спрос на продовольствие продолжит расти, что будет связано с увеличением численности населения и ростом доходов.

Организация призвала к более решительным действиям по окончательному устранению голода и бедности. Для борьбы с этими явлениями необходимы крупные инвестиции в сельское хозяйство и инфраструктуру (дороги, порты, ирригационные системы и склады), отмечает ФАО.