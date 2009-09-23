Томенко: надо ввести ограничение на продажу пива

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает необходимым ввести определенные ограничения свободной продажи слабоалкогольных напитков и пива и надеется, что парламент поддержит соответствующее предложение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время круглого стола на тему «Осторожно, пиво! - трезвый взгляд».

По словам Н.ТОМЕНКО, пора уже прекратить дискуссию о том, что в Украине нет пивного алкоголизма. Он отметил, что в этой связи парламент должен принять в целом Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» относительно ограничения потребления и продажи слабоалкогольных напитков и пива.

Вице-спикер напомнил, что данный документ 5 марта 2009 года Верховная Рада приняла в первом чтении, и им пиво и слабоалкогольные напитки определены как алкогольные. Также, отметил Н.ТОМЕНКО, ко второму чтению законопроектом будут предложены ограничения в продаже и потреблении слабоалкогольных напитков и пива.

Он напомнил, что с 1 января 2009 года действует инициированный им закон о запрете рекламы алкоголя и табака на носителях внешней рекламы и норма о запрете рекламы алкогольных, табачных изделий и пива известными людьми. Кроме того, в ВР зарегистрирован законопроект, предусматривающий запрет прямой рекламы на телевидении и носителях внешней рекламы.

В то же время Н.ТОМЕНКО отметил, что в Украине сформировалась “серьезная группа пивных лоббистов, которые тратят безумные средства для того, чтобы обосновать, что пиво – это хорошо для украинского народа”. Он отметил, что не секрет, кем представлена эта группа, в частности, в парламенте.

По словам вице-спикера, законопроекты относительно разного рода ограничений рекламы, продажи и распространения алкогольных напитков и, в частности, пива меньше всего поддерживаются так называемой «пивной группой» во фракции НУ-НС.

Н.ТОМЕНКО призвал органы государственной и местной власти, представителей общественности и средства массовой информации активнее обращать внимание на опасность распространения табакокурения и алкоголизма, в том числе пивного.

«Только сообща можно соответственно реагировать на эту проблему изменениями к законодательству и разнообразными социальными и просветительскими акциями. Я убежден, что в ближайшее время будет поставлена точка в дискуссии, что пиво – это алкоголь», - отметил вице-спикер. Он также считает, что в Украине должна быть государственная просветительская программа: с одной стороны, пропаганда здорового и активного образа жизни, а с другой стороны – опасностей и угроз алкоголизма и табакокурения.