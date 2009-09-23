В Сумской области производство сельхозпродукции выросло

В Сумской области объем производства продукции сельского хозяйства за январь-август 2009 года во всех категориях хозяйств составил 1 млрд. 876,4 млн. грн., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 0,8%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

В частности, в хозяйствах населения объем производства сельхозпродукции увеличился на 10,3%, в сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности – снизился на 9,1%.

Удельный вес Сумской области в общеукраинском объеме производства валовой продукции сельского хозяйства составляет 3,1%.