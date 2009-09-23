Кабмин выделил дотации за выращенную сахарную свеклу

Кабинет Министров Украины сегодня на заседании принял решение выделить из Стабилизационного фонда свыше 219 млн. грн. на выплату дотаций сельскохозяйственным предприятиям, которые выращивают сахарную свеклу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«Эта норма была предусмотрена в бюджете, сегодня было принято решение о выделении средств из Стабилизационного фонда», - сказал Ю.МЕЛЬНИК.

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 сентября, во время пребывания в Винницкой области премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство намерено предусмотреть выплату сельскохозяйственным предприятиям дотаций в размере 750 грн. за каждый гектар посевов сахарной свеклы.

«750 грн. за гектар – это усредненная цена, которую государство будет платить за эффективность производства сахарной свеклы», – сказала премьер. По ее словам, размер дотации может определяться в зависимости от эффективности производства или же всем предприятиям поровну.