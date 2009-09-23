В Винницкой области сократилось производство кормов

Перерабатывающие предприятия Винницкой области в январе-августе 2009 года сократили производство кормов на 8,13%, или 2,045 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 23,109 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

По его словам, причиной сокращения производства кормов по итогам 8 месяцев текущего года стало сокращение поголовья крупного рогатого скота

В частности, в августе т.г. производство кормов в области сократилось на 16,25%, или 0,574 тыс. тонн, по сравнению с августом 2008 года – до 2,958 тыс. тонн. По сравнению с июлем т.г. производство кормов сократилось на 23,31%, или 0,899 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Производством кормов в Винницкой области занимаются 7 предприятий.