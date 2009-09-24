Продукцую АПК нужно активнее продвигать на мировом рынке

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Нью-Йорке встретился с Генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жаком ДЮФОМ.

Стороны обсудили проблематику преодоления последствий мирового экономического кризиса, а также вопроса продовольственной безопасности в мире. В этой связи Президент Украины выразил поддержку инициатив ФАО, направленных на поддержку страдающей от голода части человечества.

В.ЮЩЕНКО также предложил использовать механизмы сотрудничества с ФАО для распространения участия украинской продукции аграрного сектора на мировом продовольственном рынке.

В ходе беседы стороны также коснулись вопроса негативного влияния глобального изменения климата на развитие аграрного сектора. В.ЮЩЕНКО отметил, что необходимо консолидировать усилие международного сообщества по противодействию негативному влиянию этих явлений, в частности в части мероприятий Рамочной Конвенции об изменениях климата и Киотского протокола.

По мнению Президента Украины, действенным механизмом решения вопроса обеспечения продовольственной безопасности человечества являются действия международного сообщества, направленные на наращивание объемов производства продовольствия на основе инновационных технологий, оптимизацию механизмов предоставления помощи самым бедным странам, обеспечения справедливой торговли сельскохозяйственными товарами.

Также были обсуждены вопросы реформирования ФАО, последующие пути сотрудничества между Украиной и Организацией, в частности, проведение встреч разного уровня в ближайшее время, а также проекты предоставления ФАО технической помощи Украине.

Справка УНИАН. За период 2003-2007 годов были реализованы 3 проекта технической помощи за счет Фонда технического сотрудничества. С 2005 года ФАО финансирует для Украины лишь проекты ускоренной технической помощи в рамках Программы технического сотрудничества (TCP Facility).

На рассмотрении ФАО находятся еще 6 запросов Украины на привлечение средств по Программе технического сотрудничества.

В частности, одним из наиболее перспективных является проект развития системы идентификации и регистрации сельскохозяйственных животных в Украине. В июле 2009 года Украину посетила оценочная миссия, в конце сентября ожидается следующий визит, по результатам которого будут предоставлены рекомендации по усовершенствованию законодательства и разработано проектное предложение с целью привлечения средств Фонда технического сотрудничества для финансирования проекта при поддержке правительства Швеции.