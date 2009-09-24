«Фуршет» планирует открыть еще 5 супермаркетов

ЗАО «Фуршет» в 2010 году планирует открыть как минимум 5 супермаркетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель наблюдательного совета компании Игорь БАЛЕНКО.

«На следующий год мы только составляем план, договариваемся о кредитных линиях. Все будет зависеть от финансового рынка», – сказал он.

При этом И.БАЛЕНКО отметил, что сейчас компания достраивает магазины, строительство которых было заморожено в период кризиса.

По словам председателя набсовета компании, инвестиции в развитие сети до конца года и на следующий год будут минимальными.

По данным И.БАЛЕНКО, в этом году компания закрыла 2-3 магазина в Новой Каховке и Днепропетровске.

До конца текущего года планируется открыть три магазина площадью 3-4 тыс. кв. м каждый. При этом И.БАЛЕНКО не уточнил, где они будут расположены и какова сумма инвестиций в их открытие.

На сегодняшний день компания управляет 109 супермаркетами «Фуршет» в Украине.

Справка УНИАН. «Фуршет» – сеть магазинов продовольственного и непродовольственного оптово-розничного рынка Украины. Группа включает в себя две холдинговые компании: операционную и в сфере недвижимости.

По состоянию на начало мая т.г. торговая сеть компании состояла из 112 супермаркетов в Украине. В компании работает 14 тысяч сотрудников.

Товарооборот сети в 2008 году вырос на 42% по сравнению с 2007 годом – до 5 млрд. 978 млн. грн.

В 2007 году 20% акций компании было продано стратегическому инвестору – французской группе Auchan.