Товарооборот сети «Фуршет» снизится на 32% – до 750 млн.долл.

Товарооборот сети ЗАО «Фуршет» в 2009 году снизится почти на 32% – до 750 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель наблюдательного совета ЗАО «Фуршет» Игорь БАЛЕНКО.

«Я думаю, если перевести в доллары, это будет около 750 миллионов (долларов – УНИАН», – сказал он.

При этом И.БАЛЕНКО отметил, что за счет курсовых колебаний товарооборот в гривнях сохранится на уровне прошлого года. По его словам, в прошлом году товарооборот сети составил 1,1 млрд. долл.

Справка УНИАН. «Фуршет» – сеть магазинов продовольственного и непродовольственного оптово-розничного рынка Украины. Группа включает в себя две холдинговые компании: операционную и в сфере недвижимости.

По состоянию на начало мая т.г. торговая сеть компании состояла из 112 супермаркетов в Украине. В компании работает 14 тысяч сотрудников.

Товарооборот сети в 2008 году вырос на 42% по сравнению с 2007 годом – до 5 млрд. 978 млн. грн.

В 2007 году 20% акций компании было продано стратегическому инвестору – французской группе Auchan.