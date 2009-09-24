В Винницкой обл. запасы кормов увеличились на 1,2%

В сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) Винницкой области по состоянию на 1 сентября 2009 года было в наличии 160,2 тыс. тонн кормов всех видов, что на 1,2% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, в сельскохозяйственных предприятиях области на 1 сентября т.г. на одну голову крупного рогатого скота приходилось 9,7 ц кормов против 9,5 ц на 1 сентября 2008 года.

Как сообщал УНИАН, на 1 августа 2009 года в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) Винницкой области было в наличии 107,4 тыс. тонн кормов всех видов, что на 30,6%, или 25,164 тыс. тонн, больше, чем на 1 августа прошлого года.