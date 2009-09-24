Россия импортирует более 40% продовольствия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Госдуме России председатель правления Всемирного антикриминального и антитеррористического форума Анатолий КУЛИКОВ.

«Коллективные хозяйства к началу реформ в агропромышленном комплексе оказались экономически и технически разоружены, происходит деградация плодородия почв, заброшена мелиорация. К началу нынешнего века из оборота выведено более 30 млн. га пашни… По экспертным оценкам, на одного человека нужно не менее половины гектара сельхозугодий, чтобы обеспечить его продовольствием. Следовательно, 60 млн. человек, а это почти 70% населения, обречены на зависимость от импорта, и, как результат, более 40% продовольствия завозится в Россию из-за рубежа», – сказал А.КУЛИКОВ

Он подчеркнул, что Россия оставила позади 20-процентный рубеж, за которым следует утрата государством продовольственной безопасности. По его словам, это вызвано тем, что были необдуманно приватизированы крупные сельские хозяйства, а также дороговизной кредитов для фермерских хозяйств. А.КУЛИКОВ отметил, что все это привело к росту безработицы на селе.

В то же время он отметил, что около 80% продовольствия, ввозимого в РФ, не соответствует заявленной сортности и санитарно-эпидемиологическим нормам.

По информации А.КУЛИКОВА, Россия входит в первую тройку стран, больше всего пострадавших от экономического кризиса. «По оценкам международных экспертов, сильнее всех от кризиса пострадали Турция, Россия и Сингапур», – сказал он.

По мнению А.КУЛИКОВА, последствия кризиса могли бы быть для России не такими болезненными с учетом ее преимуществ, обусловленных территорией, запасами природных ископаемых и энергетической независимостью, однако этого не произошло.