Аграрии Сумской области намолотили 14,7 млн. ц зерна

Хозяйства всех категорий Сумской области по состоянию на 1 сентября 2009 года намолотили 14 млн. 688,7 тыс. центнеров зерна, что на 13,7% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

Согласно сообщению, в частности, сельхозпредприятия намолотили 13 млн. 401,8 тыс. ц зерна (на 12,7% меньше прошлогоднего), хозяйства населения – 1 млн. 286,9 тыс. ц (на 22,6% меньше).

По данным статуправления, уменьшение валового сбора обусловлено снижением производительности зерновых культур на 16,3%. В среднем с 1 га обмолоченной площади получено 29,3 ц зерна, что на 5,7 ц меньше, чем в прошлом году, в частности, сельхозпредприятиями – 29,7 ц (на 5,9 ц меньше), хозяйствами населения – 25,2 ц (на 5,7 ц меньше).