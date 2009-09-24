Эксперт: ритейлеры могут уйти с рынка

В случае падения курса национальной валюты до 12 грн. за 1 долл. рынок ритейла ждут громкие уходы компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал председатель наблюдательного совета ЗАО «Фуршет» Игорь БАЛЕНКО сегодня на пресс-конференции на тему «Что ждет украинский ритейл?» в рамках четвертого ежегодного форума «Сетевой ритейл Украины: SWOT-анализ».

«Если гривня будет колебаться 10-12 грн. (за доллар – УНИАН), я думаю, что очень громкие будут уходы с рынка. Курса 12 грн. (за доллар – УНИАН) не выдержит практически ни одна сеть, потому что у всех долларовые кредиты», – сказал он.

И.БАЛЕНКО считает, что если курс достигнет 12 грн./долл., то это «будет катастрофа для многих компаний». «За розницей потянется производство: задолженность поставщикам, банкротства компаний, повышение процентных ставок по долларовым кредитам, падение продаж», – отметил он.

В то же время, при курсе 8-9 грн./долл. больших проблем, по мнению И.БАЛЕНКО, не будет, потому что «долги реструктуризированы, просчитаны, сокращены затраты, и каждая компания знает, как она будет выплачивать».

При этом председатель наблюдательного совета ЗАО «Фуршет» отметил, что у компании на сегодняшний день вся задолженность реструктуризирована и в 2010 году она не планирует проводить реструктуризацию долгов.

«У нас на следующий год все выплаты (проведены – УНИАН), и мы не планируем (проводить реструктуризацию долгов – УНИАН), потому что на следующий год мы готовы выплачивать», – сказал он.

По данным И.БАЛЕНКО, общая задолженность компании на сегодняшний день составляет около 160 млн. долл.

Председатель набсовета ЗАО «Фуршет» считает, что ситуация на рынке ритейла улучшится, если не будет курсовых колебаний. «А если доллар и гривня будут вести себя скачками, то улучшения не будет, потому что покупательская способность людей будет падать», – считает И.БАЛЕНКО.

По его словам, сейчас наблюдается тенденция к тому, что люди сформировали свои бюджеты и стали чуть больше тратить на продукты питания. При этом спрос на продукцию премиум-сегмента снизился и не показывает роста.