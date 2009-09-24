Real откроет гипермаркет в Одессе

ООО "Real гипермаркет Украина" (г. Киев), входящее в Metro Group AG (Германия), 16 октября т.г. откроет в Одессе в ТРЦ «Riviera Shopping City» свой первый в Украине гипермаркет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, общая площадь гипермаркета составляет 12,5 тыс. кв. м, торговая площадь - 8,5 тыс. кв. м, а его acсортимент – 30 тыс. наименований товаров продовольственной и непродовольственной группы. 75-80% ассортимента будет поставляться украинскими компаниями.

Как сообщал УНИАН, в июле т.г. ООО "Real гипермаркет Украина" (г. Киев), входящее в Metro Group AG (Германия), заявляло о переносе открытия гипермаркета, запланированного на 20 августа т.г., до ввода в эксплуатацию торгового центра Riviera, в котором будет расположен гипермаркет.

Справка УНИАН. ООО «Real гипермаркет Украина» является дочерней компанией real,- International Holding GmbH, входящей в состав МETRO Group.

Компания real,- создана в 1992 году в Германии. Сегодня 439 магазинов компании работают в Германии, Польше, Турции, России и Румынии.

Продажи компании в 2008 году составили 11,6 млрд. евро.

METRO Group - одна из крупнейших торговых компаний мира, объединяющая несколько торговых подразделений: METRO/Makro Cash & Carry, гипемаркеты Real, Media Markt, Saturn и универмаги Galeria Kaufhof. Группа оперирует 2,2 тыс. магазинами в 32 странах.

В 2008 г. продажи группы достигли 68 млрд. евро.