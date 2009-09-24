Запасы кормов на Кировоградщине увеличились

В Кировоградской области на 1 сентября 2009 года запасы всех видов кормов сельскохозяйственных предприятий составляли 60,2 тыс. тонн, что на 0,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Согласно сообщению, концентрированных кормов заготовлено 25,3 тыс. тонн – на 0,5% больше прошлогоднего.

В расчете на одну условную единицу крупного рогатого скота приходилось 9 ц кормовых единиц всех видов (в 2008 году – 8,5 ц), в том числе концентрированных – 3,9 ц (в 2008 году – 3,7 ц).