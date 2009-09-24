Продажа продуктов на рынках Винницкой области выросла

В Винницкой области продажа сельскохозяйственных продуктов на городских рынках за январь-август 2009 года против января-августа 2008 года увеличилась на 0,5% при росте цен на рынках на 13,5%.

Об этом сказано в сообщении Главного управления статистики в Винницкой области. переданном агентству УНИАН.

За счет организованных рынков в январе-августе 2009 года формировалось 33,6% общего объема продажи потребительских товаров. В обороте этих рынков 14,4 % объемов составляла продажа сельскохозяйственных продуктов.

Цены на продукты животноводства увеличились на 17,8%, их продажа уменьшилась на 2,3%. Продажа продуктов растениеводства увеличилась на 4,2% при росте цен на 4,7%.

В январе-августе 2009 г., по сравнению с январем-августом 2008 г., наблюдается рост цен на большинство видов сельскохозяйственных продуктов, а особенно на гусей - в 1,7 раза, рис - в 1,6 раза, баранину, дыни, сало свиное, масло животное, сахар, бананы, виноград, цитрусовые - на 54,2 - 24,3%, сыр, брынзу, говядину, чеснок, яблоки, помидоры свежие, сметану, мед, молоко свежее - на 20,3 - 10,4%, сыр (творог), свинину, яйца, картофель, муку - на 9,4 - 5,0%. В тот же время, снизились цены на свеклу, лук репчатый, капусту свежую, морковь, масло, зерновые, пшено, лук зеленый - на 52,6 - 16,2%, яблоки, крупу гречневую, кабачки, баклажаны - на 7,5 - 2,9%.