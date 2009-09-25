В АПК Донецкой области упало производство валовой продукции

В агропромышленном комплексе Донецкой области производство валовой продукции сельского хозяйства за январь-август текущего года снизилось на 4,5%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Сергей ДЕРГУНОВ, выступая на сессии Донецкого областного совета.

Он отметил, что в регионе уже завершена уборка ранних зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор (без кукурузы) составил 1,6 млн. тонн при урожайности 25 ц с га, что меньше прошлогодних показателей (валовой сбор в 2008 году составлял 2 млн. тонн зерна при урожайность 32,9 ц/га).

С.ДЕРГУНОВ также констатировал, что в целом по области поголовье свиней, по сравнению с январем-августом прошлого года, увеличилось на 18%, птицы – на 7%. Вместе с тем, поголовье коров снизилось на 5 тыс. голов или на 6%.