«Шустов» поддерживает повышение минимальных цен на коньяк

Одесcкий коньячный завод (ТМ «Шустов») поддерживает инициативу Кабмина о повышении минимальных розничных цен (МРЦ) на коньяк.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесcкого коньячного завода.

Сообщается, что минимальная розничная цена на 0,5 л коньяка трехлетней выдержки составит 26,32 грн., четырехлетней выдержки — 29,34 грн. и пятилетней — 33,34 грн. В основу этих цен заложена себестоимость продукции с учетом уплаты всех налогов и сборов.

«Мы рады, что правительство последовательно в своих законодательных инициативах, которые, в первую очередь, отстаивают интересы национальной коньячной отрасли и добросовестных производителей. Введение МРЦ на коньяк в 2008 г. сыграло большую роль для коньячного рынка, а сегодняшнее постановление правительства и установленный уровень МРЦ только подтвердили заинтересованность правительства в развитии отечественного виноградарства», - отметил директор по маркетингу Одесcкого коньячного завода Юлия КОМАРОВА.

Как сообщал УНИАН, правительство намерено повысить минимальные цены на некоторые виды алкогольных напитков, в частности, на водку и коньяк. Соответствующий проект постановления был одобрен на заседании Кабинета министров 23 сентября, однако до вступления его в силу документ должен пройти согласование в ряде министерств.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины ввел с 15 ноября 2008 г. минимальные розничные и оптово-отпускные цены на алкоголь украинского производства.

В частности, минимальная оптово-отпускная цена на водку и ликероводочные изделия составляет 58,33 грн. за 1 литр 100% спирта, розничная – 70 грн. за 1 литр 100% спирта. Минимальная оптово-отпускная цена на коньяк 3 звезды составляет 104,17 грн. за 1 литр 100% спирта, оптовая – 125 грн., на коньяк 4 звезды – минимальная оптово-отпускная – 116,67 грн., розничная – 140 грн., коньяк 5 звезд – оптово-отпускная – 133,33 грн., розничная – 160 грн.

На другие спиртовые дистилляты и спиртные напитки – минимальная оптово-отпускная цена составляет 104,17 грн. за 1 литр 100% спирта, розничная – 125 грн.