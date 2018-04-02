Біостимуляція в рослинництві - один із шляхів виходу землеробства із кризи

Розрахунки вчених свідчать, що для достатнього забезпечення населення продовольством та стабілізації ринкових цін, обсяги виробництва продукції землеробства в Україні у найближчі роки повинні бути збільшені не менш, ніж на 25-30 відсотків. І це при тому, що органічних добрив вноситься у грунт дедалі менше. Тож на допомогу повинні прийти нукоемні технології з використанням українських регуляторів росту рослин та мікробіологічних препаратів.

Про новітні технології у рослинництві розповідає директор Державного підприємства «МНТЦ «Агробіотех» Сергій Пономаренко

Землеробство за часи економічної кризи суттєво зміниться за рахунок зменшення використання мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин та інтенсивної механічної обробки грунту. Якість виробленої продукції буде відповідати чи буде близькою до світових вимог органічного землеробства і тому буде вельми сприятлива на світовому ринку. Це один з шляхів прискорення виходу нашого землеробства із кризи, який зараз знаходить підтримку Кабінету Міністрів України.

Щоб вижити та успішно розвиватися, необхідно різко скоротити витрати на виробництво одиниці продукції рослинництва. Це стимул шукати нові підходи та можливості. Що може запропонувати виробництву сьогодні в цих умовах наука?

Оновлення дорогих основних фондів (сіялки, комбайни, трактори і таке інше) безумовно буде. Однак із-за низької купувельної спроможності не тільки ці матеріальні ресурси в цілому будуть визначати успішне рішення кризових проблем.

Успішними будуть маловитратні технології, які приходять на заміну традиційних. Вони базуються на максимальному скорочені механічної обробки грунту, аж до повного відмовлення від її проведення і використання сучасних, більш дешевших засобів регуляції росту та розвитку рослин. До них відносяться регулятори росту рослин, мікробіологічні препарати, нетрадиційні малооб`ємні мінеральні добрива для позакореневої обробки рослин, які містять комплекс необхідних живильних речовин, включаючи біогенні мікроелементи.

При відмові, або різкому зменшенні від механічної обробки ґрунтів де змінюються умови росту та розвитку рослин міняється і акцент у філософії землеробства. Від попереднього мислення, коли первинним було вирощування культури, родючість ґрунту була вторинною. Сьогодні необхідно дійти до висновку, що родючість ґрунтів – первинне, а збільшення врожайності є результат підвищення родючості.

Досвідом багатьох країн світу визнано, що ґрунти без глибокої механічної обробки не деградує, не втрачає, а навпаки спроможний мати більшу родючість. Для прискорення, переходу на нові технології, а головне для регуляції цих процесів за використання Mini-Till та No-Till технологій край необхідно застосовувати нові мікробіологічні препарати та регулятори росту рослин, тому що грунт – це жива субстанція, котру треба поважати і допомагати накопиченню гумусу, формуванню симбіотичної мікрофлори.

Особливого значення набуває використання регуляторів росту рослин при допосівній обробці насіння озимих зернових культур, ріпаку та для зняття негативної дії протруйників і залишкової кількості гербіцидів в грунті та активізації функціювання генів стійкості до підсилення захисту рослин.

Вплив біостимуляторів на зростання продуктивності посівів пов`язаний з тим, що вони сприяють передачі генетичної інформації, прискорюють поділ клітин, інтенсифікують життєдіяльність клітин рослинних організмів, підвищують проникність міжклітинних мембран та прискорюють в них біохімічні процеси, що призводить до посилення процесів живлення, дихання й фотосинтезу, підвищується на 20-30% використання добрив.

Завдяки цим препаратам підвищується стійкість посівів до несприятливих кліматичних умов і до ураження їх шкідниками й хворобами. Помітно зростає також зимостійкість озимої пшениці за рахунок глибшого розміщення вузлів кущення рослин і більшого накопичення в них цукру. В цілому під впливом біостимуляторів повніше реалізується генетичний потенціал рослин, створений самою природою та роботою селекціонерів.

Завдяки малим дозам внесення та низьким цінам на закупівлю, сучасні біостимулятори характерні надзвичайно високим рівнем окупності витрат приростами врожаїв. Нині жоден з відомих агрозаходів за окупністю витрат не спроможний змагатися з біостимуляторами.

Як ніколи назріла необхідність застосування біостимуляторів для прискорення результативності селекційної роботи, підвищення гетерозису гібридів, удосконалення первинного насінництва культур і поліпшення посівних якостей насіннєвого матеріалу.

Про це було наголошено в програмі Мінпромполітики України «Про розвиток вітчизняного виробництва засобів захисту рослин та регуляторів росту рослин» на 2004-2009 роки, розробленої і затвердженої на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України.

Не зважаючи на складні погодні умови, високі результати від застосування нових біостимуляторів на посівах озимої пшениці під урожай 2007-2008 років отримані у відомій в Україні агрофірмі «Агро-Союз». Так, застосування препарату «Радостим» для обробки насіння спряло підвищенню врожаю озимої пшениці на 8,4-8,6 ц/га з підвищенням вмісту клейковини в зерні на 1,2 -2,0 відсотки. Враховуючи це «АгроСоюз» на всіх площах (15000 га) застосовує регулятори росту рослин у 2007-2009 роках з використанням технологій No -Till та Mini –Till.

У підприємстві Лідієвське СП фірми «Нібулон» Миколаївської області застосування біостимуляторів на посівах озимої пшениці (еліта) сорту «Дріада» забезпечило приріст зерна 8,4 ц/га а на посівах сорту Куяльник відповідно на 11,1 ц/га. Тому сьогодні лідер зернового ринку – фірма «Нібулон» широко застосовує регулятори росту рослин ДП «МНТЦ «Агробіотех».

Зачаровують погляд посіви сої 4000 га та посіви кукурудзи 2000 га на ланах фірми «Київ-Атлантік-Україна» де в 2009році використані регулятори росту «Біолан» та «Зеастимулін».

Результати перевірки РРР при вирощуванні пивоварених ячменів дають підстави отримати більш якісний продукт для виробництва солоду. В цьому плані можна навести приклад фірми «Оболонь-Агро», яка в 2009 р. на 1500 га застосувала регулятор росту «Біолан».

Багаторічними дослідженнями доведено, що ряд вітчизняних біостимуляторів за ефективністю не поступаються відомим закордонним а по технологіях застосування - перевершують.

За результатами багаторічної перевірки кращих українських біостимуляторів у Китаї, Росії, Німеччині, Казахстані та Білорусі, вони визнані, у порівнянні з іноземними, найбільш ефективними. Тому в цих країнах після відповідної реєстрації розпочато їх впровадження.

При розгляді обсягів промислового виробництва вітчизняних біостимуляторів на перспективу доцільно врахувати, що вони можуть сприяти збільшенню експортного потенціалу України на сотні мільйонів доларів, а також зміцнити економіку держави в цілому.

За оцінкою експертів, застосування українських регуляторів росту рослин на третині орних площ України дозволить додатково отримати 3 млн. тонн зерна озимої пшениці покращеної якості, 500 тис. тонн цукру, 400 тис. тонн насіння соняшнику, кукурудзи.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 11.08.09 № 44348/1/1-09 Національна академія наук України підготовила проект Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про розширення впровадження сучасних вітчизняних регуляторів росту рослин при вирощуванні сільськогосподарських культур” і залучення фахівців НАН України, Української академії аграрних наук та Міністерства аграрної політики, з виділенням їм відповідних коштів Держбюджету.

До 2014 року об`єм впровадження нових українських біостимуляторів росту зросте до 3-х мільйонів гектарів, що дасть можливість щорічно додатково отримувати 1,5 млн тонн високоякісного зерна. Очікуване надходження коштів до бюджету від реалізації додатково отриманого зерна озимої пшениці за рахунок застосування біостимуляторів становитиме 150,3 млн. гривень.

Зазначене Розпорядження уряду буде сприятиме прискоренню впровадженню в Україні Mini-Till та No-Till технологій та створенню значного експортного потенціалу країни високих і критичних технологій.

***Сергій Пономаренко - академік Національної академії наук України, директор Міжвідомчого науково-технічного центру «Агробіотех», доктор хімічних наук, автор 67 патентів на винаходи України і Російської Федерації та 12 сучасних регуляторів росту рослин та технологій їх застосування, має почесне звання кращого винахідника НАН України, отримав золоту медаль Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).