В Николаевской обл. снизился объём произведенной с/х продукции

Объем произведенной продукции сельского хозяйства области за январь–август 2009 года, по сравнению с январем–августом 2008 года, снизился на 2%, в том числе в аграрных предприятиях – на 4,4%. В то же время в хозяйствах населения этот показатель возрос на 0,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управление статистики в Николаевской области.

По информации облстата, объем продукции, реализованной сельскохозяйственными предприятиями области в январе-августе т.г., увеличился вдвое, в том числе продукции растениеводства – в 2,3 раза, продукции животноводства – на 12,6%.

Облстат информирует, что средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем каналам реализации снизились в январе-августе т.г. на 18,1%, в том числе на продукцию растениеводства – на 20,3%, на продукцию животноводства – на 1,2%.

На 1 сентября 2009 года в сельскохозяйственных предприятиях и на предприятиях, которые осуществляют хранение, переработку зерновых и масличных культур, находилось в наличии 1455,4 тыс. тонн зерна (на 4,4% больше, чем на 1 сентября 2008 г.), в том числе 725,4 тыс. тонн пшеницы (на 24,8% меньше).

Запасы подсолнечника на тот же период составляли 37,1 тыс. тонн, из них непосредственно в аграрных предприятиях имелось в наличии 29,5 тыс. тонн, а на предприятиях, которые осуществляют его переработку и хранение, – 7,6 тыс. тонн.