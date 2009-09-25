УКАБ: Украина потеряет лидерство в Европе по рапсу

Всходы посевов озимого рапса в западных областях составляют 15-20% от нормы, в южных и центральных - до 40% - УКАБ

Всходы посевов озимого рапса по состоянию на 23 сентября 2009 года в западных областях Украины составляет 15-20% от нормы, в южных и центральных - до 40%.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Согласно сообщению, посевы озимого рапса находятся в критическом состоянии.

Такую ситуацию в УКАБ объясняют сложными погодными условиями, сложившимися в большинстве регионов Украины в результате длительной засухи. Производители сельскохозяйственной продукции ряде регионов, таких как Винницкая область, отмечают, что дождей не было почти 115 дней, что крайне негативно влияет на состояние посевов озимых в данный вегетационный период.

Однако, по словам президента УКАБ Алекса ЛИССИТСЫ, проблемы аграриев при севе озимых связаны не только с погодными условиями, но и с тем, что большинство производителей сельскохозяйственной продукции, находясь в очень трудном финансовом состоянии, были вынуждены покупать по сравнительно низким ценам посевной материал рапса, завезенный в Украину для продажи в 2007-2008 годах. Низкосортный посевной материал и длительная засуха привели к тому, что даже при улучшении погодных условий при самих оптимистичных ожиданиях, перезимует не больше 60% посевов рапса. Учитывая то, что в Украине в целом запланировано засеять 1,2 млн. га озимого рапса, это значит, что весной рапс останется в лучшем случае на площади 800 тыс. га.

А.ЛИССИТСА считает, что весной площади, запланированные под озимый рапс, будут пересеяны яровыми зерновыми, поскольку эффективность выращивания ярового рапса слишком низкая. Таким образом, Украина потеряет в 2010 году лидирующие позиции в Европе по посевам и экспорту рапса.