Германия запретила ввоз латышских грибов

Как передаёт "Агро Песпектива", в Германии введен запрет на поставку грибов из Литвы, так как на одной из партий грибов были найдены следы инсектицида диэтилтолуамида.

Опасное вещество было выявлено после лабораторных исследований, проведенных специалистами одной из крупнейших в Германии торговых сетей Rewe Group.

Литовский поставщик грибов – компания Mėlynoji uoga – получила письмо из лаборатории Rewe Group, в котором сообщалось, что в килограмме лисичек было найдено от 0,01 до 0,05 миллиграмма диэтилтолуамида. Предположительно, этот химикат мог попасть на грибы с рук собиравших их грибников.

Между тем, руководство литовской компании объясняет отказ от грибов экономическими причинами. По мнению директора Mėlynoji uoga Райды Будрикене, немецкие торговые сети использовали этот предлог для того, чтобы искусственно снизить стоимость импортных грибов.

Поясняя ситуацию, Будрикене сказала, что остатки диэтилтолуамида могли появиться на грибах в случае, если грибники пользовались средством для отпугивания комаров.