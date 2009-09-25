Директором коньячного завода «Таврия» назначен Захаров

Банк «Пивденный» (Одесса) назначил своего представителя Дмитрия ЗАХАРОВА директором коньячного завода АПФ «Таврия» (Новая Каховка).

Об этом УНИАН сообщил экс-директор «Таврии» Александр СИДОРЕНКО.

По его словам, Д.ЗАХАРОВ уже представлен коллективу коньячного завода.

Как сообщал УНИАН, акционеры «Таврии» Александр СИДОРЕНКО и Василий ШАМОТИЙ решили продать 95% акций предприятия банку «Пивденный», что стало завершением длительного корпоративного конфликта между акционерами.

Справка УНИАН. В августе 2009 года разгорелся конфликт между инвесторами ОАО “АПФ Таврия” и руководством коньячного завода.

Руководство Первого национального винодельческого холдинга (ПНВХ), куда входит завод, заявило, что директор ОАО “АПФ Таврия” А.СИДОРЕНКО в момент кризиса «перестал быть адекватным менеджером», поэтому руководство компании не планировало продолжать с ним контракт, который заканчивается в сентябре т.г.

А.СИДОРЕНКО в свою очередь не согласился на это предложение и обвинил президента корпорации «Логос» Валерия ШАМОТИЯ в том, что он довел “Таврию” до банкротства.

Вечером 3 сентября т.г. группа неизвестных пыталась штурмом захватить административное здание завода ОАО «Агропромышленная фирма «Таврия». В защиту завода выступили его сотрудники и местные жители.

4 сентября мэр Новой Каховки Владимир КОВАЛЕНКО заявил, что попытка захвата «Таврии» была связана с вступлением в должность нового директора.

Акционерный банк «Пивденный» зарегистрирован в 1993 году. Входит в группу крупных банков и является лидером на юге Украины.

ОАО «АПФ «Таврия» (г. Новая Каховка) создано в феврале 1998 года на базе совхоза — завода «Таврия». Предприятие занимается: первичным виноделием с возможностью переработки 20 тыс. тонн винограда; вторичным виноделием с объемом выпуска вин в бутылочном разливе до 600 тыс. дал; коньячным производством с изготовлением коньячных спиртов до 500 тыс. дал и выпуском коньяков — 200 тыс. дал ежегодно; производством крепких напитков до 150 тыс. дал.

Уставной фонд компании - 20 млн. 320,7 тыс. грн.